В РУБРИКЕ «ЧТО СКАЧАТЬ» мы рассказываем об играх и приложениях — как полезных, так и совершенно бесполезных, но весёлых и удивительных, — которые, собственно, стоит установить на телефон.

Бывший разработчик Amazon Хавьер Санчес исполнил мечту миллионов владельцев кошек на планете — и выпустил приложение MeowTalk, которое переводит мяуканье кошек на человеческий язык. В основе программы лежит обучаемый искусственный интеллект: чем больше кошки мурлыкают, тем больше MeowTalk их понимает. Сейчас приложение распознаёт самые популярные кошачьи запросы: «я люблю тебя», «хочу есть», «хочу гулять», «мне больно», «я злюсь», «мне скучно» и «атака».

Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Демоверсия будет бесплатной, за полную придётся заплатить девяносто девять американских центов.