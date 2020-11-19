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РазвлеченияЧто скачать: Приложение для перевода с кошачьего на человеческий MeowTalk

Что скачать: Приложение для перевода с кошачьего на человеческий MeowTalk — Развлечения на Wonderzine

Чтобы наконец-то понимать, что же хочет кот или кошка

  • вчера
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В РУБРИКЕ «ЧТО СКАЧАТЬ» мы рассказываем об играх и приложениях — как полезных, так и совершенно бесполезных, но весёлых и удивительных, — которые, собственно, стоит установить на телефон.

App Store, Google Play

Бывший разработчик Amazon Хавьер Санчес исполнил мечту миллионов владельцев кошек на планете — и выпустил приложение MeowTalk, которое переводит мяуканье кошек на человеческий язык. В основе программы лежит обучаемый искусственный интеллект: чем больше кошки мурлыкают, тем больше MeowTalk их понимает. Сейчас приложение распознаёт самые популярные кошачьи запросы: «я люблю тебя», «хочу есть», «хочу гулять», «мне больно», «я злюсь», «мне скучно» и «атака».

Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Демоверсия будет бесплатной, за полную придётся заплатить девяносто девять американских центов.

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